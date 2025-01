Ish-futbollisti i Kombëtares dhe i disa klubeve në Shqipëri, “Nderi i Kombit” Sabah Bizi mbylli sytë këtë të enjte në Shkodër në moshën 77-vjeçare. I spikatur si mesfushor, Bizi ishte pjesë e asaj kategorie futbollistësh që të bënte për vete me forcën dhe elegantën në mendim e këmbë, që përkthehej në siguri për shokët e skuadrës.

Në nderim të figurës së tij, stadiumi “Loro Boriçi” në Shkodër hapi dyert e mortit duke pritur këtë të premte qindra e qindra qytetarë dhe tifozë të Vllaznisë e jo vetëm, që këtë herë i madhi Bizi i mblodhi për herë të fundit, si për të shijuar “lojën finale” në fushën që la talentin dhe djersën.

Pjesë e homazheve ishin figurat më të larta politike dhe publike në Shkodër, ish-futbollistë, futbollistë dhe drejtues klubesh që shprehën konsideratat për një emër që ishte i lindur për futbollin.

Në nderim të tij gjatë fundjavës ndeshjet e kampionatit shqiptar do fillojnë me një minutë heshtje, teksa ish-klubet e tij të Vllaznisë dhe Partizanit kanë konfirmuar se do luajnë me shiritin e zi në krah.