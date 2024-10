Gazment Bardhi foli për mediat në mbarim të aksionit të sotëm të opozitës jashtë Kuvendit me përplasje me Gardën dhe deputetët socialist. I pyetur si do vijojë aksioni, Bardhi përgjigjet: Si të na teket.

‘Si të na teket. Do të veprojmë në raport me këtë godinë me kryeministrinë dhe çdo godinë tjetër ku strehohet krimi dhe qëllohet ndaj atyre që luftojnë krimin. Ska patur asnjëherë marrëveshje me Edi Ramën. Kemi detyruar të na njoh të drejtat që ka opozita në kuadër të aksionit, u detyrua për shkak të aksionit. Dënimet janë shfuqizuar nga Gjykata. Nuk i eshte vendosur flakë Kuvendit. Karriget janë mjet pune, ka dhe detyrim ta dëmshpërblejë. Nuk është e Edi Ramës dhe as e Elisa Spiropalit.’