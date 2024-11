Deputetja e PD-së për qarkun e Lezhës, Lindita Metaliaj, ishte e ashpër në Komisionin e Sigurisë ku u diskutua për buxhetin, duke trajtuar problematikat e emergjencës së zjarreve këtë vit, duke kujtuar se Qeveria dhe Ministria e Mbrojtjes kishte dështuar. Por ligjvënësja demokrate trajtoi edhe çështjen e dy prej bazave ushtarake të njohura në vend, Porti i Shëngjinit dhe baza e Gjadrtd, që sipas saj po kthehen në “Guantanamo të dyta”, në “kampe burgje” për refugjatë afrikanë, ndërkohë që duhet të ishin destinacione turistike.

“Dy pika të rëndësishme të Lezhës janë kthyer në kamp refugjatësh. Gjadri, nga një prej bazave më të mira ushtarake në rajon, është kthyer si në një burg. Edhe Shëngjini, sidomos porti, nga një zonë që mund të ishte një nga pikat më të mira turistike, është konvertuar në një kamp refugjatësh. Shëngjini është një Guantanamo e dytë. Po depozitohen e magazinohen njerëz të vendeve të treta, që janë fatkeq, që nuk kërkojnë Lezhën, por një jetë më të mirë”, tha Metaliaj.

Më tej hodhi akuza ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke aluduar se i ka shndërruar dy bazat ushtarake me qëllim pushtetin personal.

“Edi Rama për të mbajtur pushtetin e tij, po zëvendëson qytetarët e Lezhës me afrikanë. S’po kërkojnë burg e mur me shtatë metra të lartë me hekura. Shohim anije që vijnë me 16 refugjatë, ikin më pas me 6, vjen një tjetër me 8 refugjatë. Duam një përgjigje për Gjadrin dhe Shëngjinin”, tha deputetja.

Metaliaj kujtoi edhe llogjistikën e pamjaftueshme për të përballuar emergjencat civile, si mungesa e avionëve dhe helikopterëve, por edhe mjeteve të tjera e pajisjeve. Ministri Vengu pohoi se ka problematika për gjendjen e emergjencave civile, sidomos problematkika e përmbytjeve dhe veçanërisht zjarreve dhe për këtë qëllim i kushtohen zëra të veçantë në buxhet dhe shtimin e fondeve. Kreu i MM u shpreh se Baza e Gjadrit pavarësisht se i është dhënë palës italiane përkohësisht për qëllime të trajtimit të emigrantëve të paligjshëm, në të ardhmen parashikohet të rikthehet në një Bazë të madhe Ushtarake. Pas përgjigjes së ministrit Vengu, kryetari Nasip Naço mbylli edhe mbledhjen e Komisionit, duke u shprehur me votën pro dhe me miratim të buxhetit të parashikuar.