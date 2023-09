Kryeministri Edi Rama ka ccelur sezonin e tij të dytë të podcasteve, me trajnerin e kombëtares Shqiptare të Futbollit Sylvinho.

Ai rrëfeu emocionet e tij jo vetëm për marrjen e detyrës por edhe suksesin e kuqezinjve në këtë fazë të eliminatoreve të kampionatit Evropian 2024 që do të mbahet në Gjermani, ku Shqipëria ndodhet aktualisht në krye të grupit.

“Me treshen e kampionëve, që nën udhëheqjen e trajnerit Sylvinho e kanë ngritur Kombëtaren Kuqezi në një nivel të ri”, shprehet Rama. Në bashkëbisedim me kryeministrin ishin traineri Sylvio Mendes Campos Júnior, si edhe dy zëvendës-trajnerët, Pablo Javier Zabaleta Girod dhe Dorival Guidoni Junior.