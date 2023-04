Vllaznia dhe Tirana luajnë sot në 18:00 në “Loro Boriçi” për javën e 30-të në Superligën e futbollit. Ndeshja pritet me grintë në fushë dhe tribuna, për vetë historinë mes dy skuadrave. Trajnerët Goce Sedloski dhe Orges Shehi kanë zbardhur edhe formacionet zyrtare të ndeshjes. Tirana kryeson Superligën me 53 pikë, teksa Vllaznia me 42 pikë mban vendin e katërt.

Formacionet zyrtare:

Vllaznia: Zogovic, Gurishta, Juric, Bulatovic, Hakaj, Jonuzi, Boshnjaku, Marku, Coba, Balaj, Latifi Trajner: Goce Sedloski

Tirana: Bekaj, Toshevski, Najdovski, Behirat, Pergjoni, Deliu, Aleksi, Lushkja, Hasani, Abazaj, Haxhiu Trajner: Orges Shehi