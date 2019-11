Sot, planeti Mërkur do të kalojë përpara Diellit, duke e errësuar atë në një pjesë të vogël të syve tanë.

Rreshtimi i rrallë i tre planetëve, Tokë, Diell dhe Mërkur, do të jetë i mundur të vëzhgohet plotësisht nga Amerika Qendrore dhe Jugore.

Edhe në qiellin e Europës do të jemi në gjendje të vëzhgojmë ”lajmëtarin e perëndive”, kalim i cili do të zgjasë 5 orë e gjysmë, duke filluar nga ora 13:35 deri në orën18:04.

‘Vallëzimi i Mërkurit’ përpara Diellit mund të shihet me teleskop ose me dylbi me filtra diellorë dhe si dukuri do të përsëritet në vitin 2032.

Mërkuri është planeti më i vogël në Sistemin Diellor dhe më i brendshmi. Ai ndodhet rreth 57.9 milion km larg Dielli dhe ka një diametër prej ‘vetëm’ 4878 km.

Temperatura minimale e sipërfaqes arrin -180 °, ndërsa temperatura maksimale arrin + 430 °.

Një vit në Mërkur zgjat 88 ditë sepse, duke qenë më afër Diellit, ai rrotullohet rreth tij më shpejt: kjo është arsyeja pse në Tokë kohëzgjatja e vitit diellor është 365 ditë, ndërsa në Mërkur është shumë më e shkurtër.