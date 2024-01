Prokuroria e Posaçme kërkon dënimin me 4.6 vite bur për Safet Gjicin. Me gjykim të shkurtuar, do të vuajë 3 vite burg nëse GJKKO pranon kërkesën. Ndërkohë për Alma Kaçin kërkon 1.6 vite burg, e me gjykim të shkurtuar vuan 1 vit burg.

