Në një debat me kreun e PBDNJ, Vangjel Dule Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka deklaruar se PS ka bërë të mundur që për herë të parë të kemi një drejtësi që po godet pandëshkueshmërinë.

Dule: Një karakteristikë dalluese e autokratëve të tipit Rama dhe qeverisjeve të tyre autokratike është përdorimi i institucioneve demokratike për minimin e demokracisë… Nuk ka bashkim evropian pa llogaridhënie, ju këtë themel kërkoni t’ia privoni parlamentit. Kjo është në rënie dhe duhet të ringjallet.

Spiropali: Dule me gjithë respektin nuk pranojmë leksione për çfarë është Evropa sepse jemi një nga popujt më të vjetër në rajon dhe kontinent dhe me fqinjët nuk kemi pasur kurrë probleme, me demokracinë nuk na ka ecur shumë fati por në këto 33 vjet e kemi bërë.

Realiteti i Shqipërisë nuk është ai që parashkruani ju me elokuencë. Shqipëria në negociatat me BE ka progres në 33 kapitujt, përfshirë edhe te kriteret politike, të gjitha, ndryshe nuk do na ishin çelur negociatat, e jo të gjithë vendet e e BE nuk do binin dakord për çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe në procesin e screening ka treguar se është gati për këtë proces. Nëse jeni angazhuar personalisht apo të tjerë në një proces që nuk ka lidhje as me anëtarësimin, as me kriteret, por me procese të tjera të drejtësisë me të cilat ju keni një qasje të pashëndetshme duke sulmuar institucionet e drejtësisë, e atë që përmendet më shumë SPAK. Kjo shumicë ka bërë të mundur që më në fund të kemi një drejtësi që për herë të parë po godet pandëshkueshmërinë dhe patjetër ka nevojë për reformim të mëtejeshëm si të gjithë institucionet e tjera. Këto sulme referohen edhe në raportin e Freedom House, ku nuk kuptohet si mundet një grupim politik të mbrojë me ombrellën politike njerëz nën akuzë nga drejtësia por kjo është çështje për diskutim tjetër.

Te dritarja, te ballkoni, te burgu mund të shkoni sa të doni, por mos na përfshini edhe ne në këto debate se Parlamentin e kthyem ne në normalitet. Ishte vullneti ynë për të mbërritur në një zgjidhje të arsyeshme që e ktheu opozitën në këtë sallë kuvendi. Të jemi më të kujdesshëm me atë që themi, e shkuara jonë ka qenë totalitariste, kemi vuajtur pasojat e të shkuarës tonë, por nuk mund të pranojmë të përdoren terma të tillë të dala nga dëshirat personale por nga asnjë raport ku jemi të përfshirë.