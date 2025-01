Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka vendosur dërgimin për gjykim dosjen “Sterilizimi”. Në seancën e datës 23 janar 2025, pas shqyrtimit të kërkesës nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, gjykata ka pranuar dërgimin për gjykim të procedimit penal nr. 13, të vitit 2020, për të pandehurit: Ilir Beqaj, Klodian Rjepaj, Ilir Rrapaj, Marsela Serjani, Saimir Kadiu, Petref Mersini, Arben Gjata, Genc Burazeri, dhe Naile Ajazi (Abazi). Të pandehurit përballen me akuza të rënda, përfshirë “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”, “Grup të strukturuar kriminal”, dhe “Falsifikim dokumentesh”, të kryera në bashkëpunim. Këta individë akuzohen për veprime që lidhen me abuzime me detyrën dhe falsifikime dokumentesh në kontekstin e krijimit të një grupi kriminal të strukturuar. Në kërkesën e paraqitur nga Prokuroria, përfshihet gjithashtu kërkesa e disa të pandehurve për gjykim të shkurtuar, e cila do të shqyrtohet në fazën e mëtejshme të procesit gjyqësor. Gjykata e Posaçme, me trup gjykues të kryesuar nga gjyqtaren Flojera Davidhi, vendosi që të pranojë kërkesën e Prokurorisë për të dërguar këtë çështje në gjykim. Kjo është një hap i rëndësishëm për drejtësinë, duke synuar të adresojë çështje të rëndësishme të korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Në përfundim të seancës, Gjykata e Posaçme njoftoi se kundër këtij vendimi nuk lejohet apel.

Njoftimi i plotë:

1. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me datë 29.03.2024 ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: “Dërgimin për gjykim të procedimit penal nr. 13, të vitit 2020, në ngarkim të të pandehurve Ilir Beqaj, Klodian Rjepaj, Ilir Rrapaj, Marsela Serjani, Saimir Kadiu, Petref Mersini, Arben Gjata, Genc Burazeri dhe Naile Ajazi (Abazi)”.

2. Në seancën e datës 23.01.2025 (seanca paraprake), Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtare Flojera Davidhi, pasi shqyrtoi pretendimet e palëve, me vendimin Nr. 13, datë 23.01.2025, vendosi:

I. Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit

të Organizuar.

II. Dërgimin për gjykim të procedimit penal nr. 13, të vitit 2020 të Prokurorisë së

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në ngarkim të të

pandehurve:

1. Ilir Beqaj, akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Vjedhjes duke shpërdoruar detyrën”, kryer në bashkëpunim të posaçëm, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 135, 28/4 e 334/1 të Kodit Penal; “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a/1 të Kodit Penal;

2. Klodian Rjepaj, akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Vjedhjes duke shpërdoruar detyrën”, kryer në bashkëpunim të posaçëm, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 135, 28/4 e 334/1 të Kodit Penal; “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a/1 të Kodit Penal, dhe “Falsifikimi i dokumenteve”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 186/3 e

25 të Kodit Penal;

3. Ilir Rrapaj, akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Vjedhjes”, me pasojë të rëndë, e kryer në bashkëpunim të posaçëm, atë të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 134, paragrafi tretë dhe 28/4 e 334/1 të Kodit Penal; “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a/1 të Kodit Penal;

4. Marsela Serjani, akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Falsifikimit të dokumentave” kryer në bashkëpunim dhe “Shpërdorimit të detyrës” kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 186/3 – 25 dhe 248 – 25 të Kodit Penal;

5. Saimir Kadiu, akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Falsifikimit të dokumentave” kryer në bashkëpunim dhe “Shpërdorimit të detyrës” kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 186/3 – 25 dhe 248 – 25 të Kodit Penal;

6. Petref Mersini, akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Falsifikimit të dokumentave” kryer në bashkëpunim dhe “Shpërdorimit të detyrës” kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 186/3 – 25 dhe 248 – 25 të Kodit Penal;

7. Arben Gjata, akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Falsifikimit të dokumentave” kryer në bashkëpunim dhe “Shpërdorimit të detyrës” kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 186/3 – 25 dhe 248 – 25 të Kodit Penal;

8. Genc Burazeri, akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Falsifikimit të dokumentave” kryer në bashkëpunim dhe “Shpërdorimit të detyrës” kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 186/3 – 25 dhe 248 – 25 të Kodit Penal;

9. Naile Ajazi (Abazi), akuzuar për kryerjen e veprave penale të “Falsifikimit të dokumentave” kryer në bashkëpunim dhe “Shpërdorimit të detyrës” kryer në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 186/3 – 25 dhe 248 – 25 të Kodit Penal, trupit gjykues të themelit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë.

III. Së bashku me kërkesën e Prokurorisë së Posaçme për dërgimin e çështjes në gjyq,

dërgohet edhe kërkesa e të pandehurve Klodian Rjepaj, Ilir Rrapaj, Marsela

Serjani, Saimir Kadiu, Petref Mersini, Arben Gjata, Genc Burazeri dhe Naile

Ajazi (Abazi), për gjykim të shkurtuar.

IV. Fashikulli i gjykimit përmban të gjitha aktet e kryera gjatë hetimit paraprak të

procedimit penal nr. 13, të vitit 2020 të Prokurorisë së Posaçme kundër

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si dhe ato të marra në seancë paraprake,

të paraqitura nga të pandehurit dhe mbrojtësit.

V. Kundër vendimit për dërgimin e çështjes në gjyq nuk lejohet ankim.