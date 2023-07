Një ditë pasi Turqia njoftoi se ishte e gatshme të ratifikonte pranimin e Suedisë në NATO, Hungaria sinjalizoi se është gjithashtu e gatshme të japë dritën jeshile për ofertën e saj.

Ratifikimi i aplikimit të Suedisë për anëtarësim në NATO nga ana e Hungarisë është tani vetëm çështje teknike, sipas Ministrit të Jashtëm të Hungarisë Peter Szijjarto.

“Pozicioni ynë është i qartë, qeveria mbështet anëtarësimin e Stokholmit në Aleancën Atlantike”, shkroi Szijjarto në Facebook, përpara se të nisej për në samitin e NATO-s në Vilnius, Lituani.

Parlamenti i Hungarisë përfundoi seancën e tij të jashtëzakonshme verore të premten, por mund të thërrasë një mbledhje të re në ditët në vijim për të vijuar me votimin.Javën e kaluar, kryeministri nacionalist Viktor Orban shprehu mbështetjen e tij për aplikimin e Suedisë.

Turqia ra dakord të hënën që të dërgojë protokollin e pranimit të Suedisë në Parlamentin turk sa më shpejt të jetë e mundur, një veprim i mirëpritur nga Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në prag të samitit të Vilnius.

Qeveria hungareze e justifikoi më parë bllokimin e ofertës së Suedisë duke denoncuar vazhdimisht politikën e Stokholmit të denigrimit, duke e akuzuar atë për kritikimin e Budapestit për dështimin për të mbështetur sundimin e ligjit dhe qasjen dhe ndikimin e saj politik në Bruksel.

Orban ka pretenduar se politikanët suedezë kanë thënë gënjeshtra flagrante për gjendjen e demokracisë së Hungarisë, gjë që ai tha se i la disa ligjvënës të pasigurt nëse do të mbështesin ofertën e pranimit.

Në rastin e pranimit të Finlandës në NATO, Hungaria ishte gjithashtu e ngadaltë në dhënien e dritës jeshile, duke pritur vetëm pasi Ankaraja miratoi ofertën në fund të marsit.Suedia dhe Finlanda njoftuan aplikimin e tyre për t’u anëtarësuar në NATO në maj 2022, në vazhdën e pushtimit rus të Ukrainës.

Marrëveshja mes Suedisë dhe Turqisë vjen një ditë para nisjes së samitit dyditor të NATO-s, që do të mbahet në Vilnius të Lituanisë. Ky samit pritet të dominohet nga lufta në Ukrainë dhe raportet që aleanca do të ketë në të ardhmen me Kievin. Pavarësisht se Ukraina dëshiron që NATO të bëjë hapa drejt anëtarësimit të Kievit në aleancë, Stoltenberg ka thënë se nuk do t’i dërgohet ftesë Ukrainës për anëtarësim, për aq kohë sa vazhdon lufta me Rusinë.