Të paktën 4 persona janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur pas një sulmi terrorist në selinë e një kompanie turke të hapësirës ajrore, tha presidenti i vendit. Recep Tayyip Erdoğan konfirmoi se sa njerëz ishin vrarë teksa merrte pjesë në samitin e Brics në qytetin rus të Kazanit.

“E dënoj këtë sulm të tmerrshëm terrorist dhe i lutem Zotit që të ketë mëshirë për dëshmorët tanë”, tha Erdogan, përpara se të falënderonte Vladimir Putin për ngushëllimet e tij.

Sipas mediave lokale, të paktën një sulmues shpërtheu një bombë ndërsa të tjerët hynë në kompleksin e kompanisë me armë automatike. Raportet gjithashtu pohuan se një shpërthim i madh u pasua nga të shtëna me armë zjarri gjatë sulmit të dyshuar vetëvrasës me bombë në Kahramankazan, një lagje e Ankarasë, kryeqyteti i Turqisë. Ali Yerlikaya, ministri i brendshëm i Turqisë, shtoi se dy nga sulmuesit u vranë gjithashtu dhe konfirmoi se sulmi ndodhi jashtë selisë së Industrisë Turke të Hapësirës Ajrore (TUSAS).

“Një sulm terrorist u krye kundër Industrive Turke të Hapësirës Ajrore. Fatkeqësisht, ne kemi dëshmorë dhe njerëz të plagosur”, tha Yerlikaya në një deklaratë.

Kompleksi Kahramankazan besohet të jetë shtëpia e rreth 15000 punonjësve të TUSUS.

Një grup sulmuesish thuhet se mbërritën në hyrje të kompanisë me një taksi gjatë një ndërrimi të sigurisë, sipas stacionit televiziv. Punonjësit e kompanisë u dërguan në një zonë të sigurt. TUSAS konsiderohet të jetë një nga kompanitë më të rëndësishme të mbrojtjes dhe aviacionit të Turqisë. TUSAS është i njohur për prodhimin e KAAN, avionit të parë luftarak kombëtar të vendit, si dhe avionëve luftarakë F16 dhe dronëve. Nuk është e qartë se kush e kreu sulmin. Shpërthimi ndodhi ndërsa një panair i rëndësishëm tregtar për industrinë e mbrojtjes dhe të hapësirës ajrore po zhvillohej në Stamboll, i cili u vizitua këtë javë nga kryediplomati ukrainas. Sektori i mbrojtjes i Turqisë, i cili njihet për prodhimin e dronëve Bayraktar, përbën gati 80% të të ardhurave të vendit nga eksporti, me të ardhura që mendohet të kalojnë 10.2 miliardë dollarë në 2023. Sulmi tërhoqi dënimin nga ministri i transportit, Abdulkadir Uraloğlu, dhe lideri i opozitës, Özgür Özel, i cili kryeson Partinë Republikane Popullore (CHP). “Unë dënoj sulmin terrorist kundër objekteve të TAI-t në Kahramankazan … Dënoj terrorizmin, pa marrë parasysh se nga kush ose nga vjen,” shkroi Özel në X. Sulmi i fundit terrorist që u krye në Turqi ndodhi në janar, kur një burrë u qëllua për vdekje nga dy persona të armatosur brenda një kishe katolike në Stamboll.

Në tetor 2023, dy policë u plagosën në një sulm në distriktin qeveritar në Ankara. Ky sulm u mor përsipër nga grupi separatist kurd PKK (Partia e Punëtorëve të Kurdistanit), e cila ka zhvilluar një kryengritje kundër shtetit turk që nga viti 1984 në një konflikt që ka marrë dhjetëra mijëra jetë. Mark Rutte, kreu i NATO-s, tha se aleanca do të qëndrojë me Turqinë pas sulmit.

“Thellësisht shqetësues raportet për të vdekur dhe të plagosur në Ankara. NATO qëndron me aleatin tonë Turqinë. Ne e dënojmë me forcë terrorizmin në të gjitha format e tij dhe po i monitorojmë nga afër zhvillimet”, tha Rutte në një postim në X, dikur Twitter.