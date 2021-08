Ndonëse talebanët folën për paqe dhe premtuan se do t’i falnin të gjithë ata që kishin luftuar kundër tyre, një dokument i OKB tregon se në Afganaistan situata nuk është aspak e tillë.

Sipas këtij dokumenti, militantët kanë shkuar derë më derë për të gjetur personat që kanë punuar për NATO-n apo qeverinë e mëparshme afgane dhe kanë kërcënuar anëtarët e familjes së tyre.

“Ekziston një numër i madh i individëve që aktualisht janë në shënjestër nga talebanët dhe kërcënimi është i qartë. Është me shkrim që, nëse ata nuk dorëzohen, talebanët do të arrestojnë dhe ndjekin penalisht, do të marrin në pyetje dhe ndëshkojnë anëtarët e familjes në emër të atyre individëve “, thuhet në dokumentin e OKB.

Sipas OKB, kushdo që është në listën e zezë të talebanëve, është në rrezik të madh dhe mund të ketë ekzekutime masive.

Një ditë më parë, transmetuesi publik gjerman Deutsche Welle deklaroi se talebanët qëlluan dhe vranë një anëtar të familjes së një prej reporterëve të tyre në Afganistan dhe plagosën rëndë një anëtar të dytë të familjes. Talebanët ishin vënë në kërkim të reporterit të Deutsche Welle dhe po kontrollonin shtëpitë në Afganistanin perëndimor. Fatmirësisht anëtarët e tjerë të familjes janë mirë.

Fuqitë e huaja po vazhdojnë përpjekjet për të nxjerrë shtetasit e tyre nga Afganistani. Një zyrtar i NATO -s tha dje se më shumë se 18,000 njerëz janë evakuuar në pesë ditët e fundit nga aeroporti i Kabulit. Jashtë aeroportit situata mbetet kaotike. Talibanët kanë bllokuar afganët që përpiqen të ikin.

Talibanët morën në dorë Kabulin të dielën, ndërsa forcat e huaja u tërhoqën. Fitorja e tyre e kthen grupin në pushtet 20 vjet nga kur ata u rrëzuan nga ofensivaSHBA. Qëndrimi i mëparshëm i grupit në pushtet pa abuzime të përhapura, përfshirë ekzekutimet publike.

Por në konferencën e tyre të parë për shtyp që nga rimarrja e kontrollit mbi Afganistanin, grupi paraqiti një ton pajtues, duke premtuar se të drejtat e grave do të respektoheshin “brenda kornizës së ligjit islamik”.