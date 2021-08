Një spikere femër e Radio Televizionit Afganistan (RTA) me qendër në Kabul tha se talebanët nuk pranuan ta linin të punonte. Shabnam Dawran, një prezantuese në RTA, tha se talebanët i thanë asaj “regjimi ka ndryshuar” dhe në “Shko në shtëpi”.

Dawran tha se ajo ishte kthyer pavarësisht nga veshja e një hixhabi. RTA është një transmetues shtetëror afgan, i cili jep lajme si kombëtare ashtu edhe ndërkombëtare.

Incidenti me talebanët vjen pas pretendimeve të grupit militant se gratë do të lejoheshin të vazhdonin të punonin nën qeverinë e tyre të re islamike. Por historia e shtypjes e talebanëve – e shoqëruar me raportet e fundit të dhunës dhe ndëshkimit – ka bërë që shumë grupe ndërkombëtare dhe afgane të mos jenë të bindur se talebanët në të vërtetë po moderojnë .

Zëdhënësi i talebanëve Zabihullah Mujahid tha në një konferencë shtypi të martën se gratë në Afganistan do të lejohen të vazhdojnë punën.

“Ne do t’i lejojmë gratë të punojnë dhe studiojnë brenda kornizave tona,” tha Mujahid. “Gratë do të jenë shumë aktive brenda shoqërisë sonë.”