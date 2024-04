NJOFTIM I RËNDËSISHËM

Të nderuar abonentë! OSHEE Shkodër do të realizojë një remont në linjën e furnizimit me energji elektrike në Nënstacionin Shkodra 1, i cili furnizon stacionin e pompave të UKSH në Dobraç.

Për rrjedhojë, stacioni nuk do të jetë në punë deri në orën 14.00, të ditës së martë, datë 02.04.2024.

Ju lutemi merrni masa për furnizimin me ujë. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!