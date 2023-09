Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën kjo është dita e mundësive të dashurisë ndaj mos u mbyllni në shtëpi. Në punë do ju duhet të punoni shumë sepse do jetë një javë shumë intensive.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën vëmendje maksimale në dashuri sepse qielli nuk ndihmon nga pikëpamja sentimentale. Në punë do të ishte më mirë të filloni të kërkoni bashkëpunëtorë të rinj. Kujdes nga mundësitë e humbura.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën kini kujdes në dashuri sepse kjo ditë është paksa e diskutueshme. Në punë do shtyheni drejt rrugëve të reja por kjo do ju bëjë të rriteni edhe më shumë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën kohët e fundit keni qenë pak i shqetësuar, duhet të gjeni pak qetësi më vonë. Në punë keni nevojë për përkushtim të dyfishtë sepse jo të gjithë në ekipin tuaj janë aq të përkushtuar sa duhet. Vetëm një epsh i shëndetshëm dhe i ndërgjegjshëm e shpëton të riun nga stresi dhe veprimi i çdo gjëje.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën kjo ditë është e bukur për dashurinë edhe nëse të mërkurën do të ketë disa mendime të tjera. Në punë duhet të bëni një pushim. Ju nuk mund të arrini gjithmonë atë që dëshironi, por do të shihni se do t’ju vijnë kënaqësi të mëdha.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën kjo ditë është e përkryer për të folur për dashurinë, qoftë edhe për ato të pakëndshme. Në punë ka shumë entuziazëm, përpiquni të mos e humbni. Në të vërtetë, përfitoni nga rasti për të përveshur mëngët dhe për të kuptuar se në cilën rrugë po shkoni. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë. Me pak fjalë, jo gjithçka është e humbur.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën nëse jeni ndarë prej kohësh, duhet të filloni të shikoni përreth. Kishte një problem të vogël në punë, por tani do të jeni në gjendje të zgjidhni gjithçka dhe të ecni përpara. Do të shihni që do arrini të kapërceni problemet dhe mangësitë e kësaj periudhe. Mbështetni momentet e këqija dhe hapni përpara në botë me entuziazëm.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën nëse jeni beqar, shfrytëzojeni këtë ditë për të njohur njerëz të rinj. Mendohet pak për punën, por vetëm për çështje të pasigurta financiare.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën si hëna ashtu edhe Afërdita janë në favor, kështu që ndjenjat janë të lira, veçanërisht nëse keni të bëni me dikë nga Peshorja. Një fazë e mirë rikuperimi fillon në punë. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të bëhet më mirë, por mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën ka diçka që nuk funksionon në marrëdhënien tuaj. Në punë filloni të lëvizni për të kërkuar punë të reja. Jeni të lodhur nga rutina e zakonshme dhe do të shihni që pak nga pak gjithçka do të bjerë në vend.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën adresojini problemet tuaja në lidhje menjëherë dhe mos e shtyni. Në punë është një periudhë pozitive që do t’ju çojë në një avancim të mirë në karrierë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën kjo ditë dhe të mërkurën do të jenë shumë të bukura nga pikëpamja e ndjenjave. Mos u stresoni shumë në punë, përpiquni t’i merrni gjërat më lehtë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.