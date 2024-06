Mario Mitaj ka dale në konferencë për median lidhur me ndeshjen me Kroacinë që do të luhet të mërkurën në kuadër të Euro 2024

Kemi lojtarë si Broja e Hasani që kanë cilësi shumë të mirë. Duhet të mundohemi të luajmë sa më mirë.

Cfarë ndryshon nga Italia a kemi shanse për pikë?

Kaloi ndeshja e Italisë, harruam mërzinë që kemi pasur se nuk morëm pikën që deshëm. Po përgatitemi sa më shumë. Analizojmë kundërshtarin. Do të futemi me personalitet si me Italinë. Shpresojmë të marrim 1 pikë.

Sa i takon ndeshjes me Italinë Mitaj tha: Në pjesën e dytë më furnizuan më shumë me pasime. Në pjesën e parë nuk e preka shumë topin. Ky ishte problem, nuk e merrja shumë topin.