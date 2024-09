Të paktën dy persona u vranë dhe katër të tjerë u plagosën nga të shtënat në një shkollë jashtë Atlantës të mërkurën, sipas informacionit paraprak nga zyrtarët e zbatimit të ligjit të informuar mbi hetimin. Një i dyshuar u arrestua pas të shtënave me armë në shkollën e mesme Apalachee, tha në një deklaratë Zyra e Sherifit të Qarkut Barrou, duke shtuar se është raportuar për viktima. Deputetët dhe personeli mjekësor i urgjencës nxituan në Apalachee H.S. rreth orës 10:23 të mëngjesit “në lidhje me një të shtënë aktive të raportuar”, thuhet në deklaratë. Të gjitha kampuset e Shkollave të Qarkut Barroë, me qendër në Winder, Georgia, hynë në një “bllokim të butë” me pjesën më të madhe të aktivitetit të përqendruar rreth Apalachee H.S. ku ishin bashkuar të gjitha makinat e policisë, zjarrfikësit dhe ambulancat. Nxënësit mund të shiheshin duke u drejtuar në stadiumin e futbollit të shkollës.

“Kam drejtuar të gjitha burimet e disponueshme shtetërore për t’iu përgjigjur incidentit në shkollën e mesme Apalachee dhe u bëj thirrje të gjithë gjeorgjianëve që të bashkohen me familjen time për t’u lutur për sigurinë e atyre në klasat tona, si në kontenë Barrou, ashtu edhe në të gjithë shtetin,” tha guvernatori Brian Kemp.

Spitali Grady Memorial në Atlanta konfirmoi se po trajtonte një viktimë me armë zjarri. Shkolla ka qenë në seancë në Apalachee H.S. që nga 1 gushti. Agjentët e FBI-së nga Atlanta u dërguan në vendngjarje për të ndihmuar autoritetet lokale, thanë zyrtarët.