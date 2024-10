Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi iu bashkua protestës së opozitës tek Kthesa e Kamzës, pikërisht në vendin ku u arrestua Ili Meta. Këtij të fundit ia kushtoi prononcimin për mediat, duke thënë se Meta u rrëmbye në mënyrë terroriste. Blushi sulmoi edhe prokurorët duke i quajtur mercenarë dhe vrasës me pagesë të opozitarizmit dhe demokracisë.

“U rrëmbye në mënyrë terroriste dhe të paligjshme nga këta banditë me dhe pa uniformë. Të mos provokojnë këtë protestë parësorë, sepse këta qytetarë do detyrohen nga këtu të shkojnë në Surrel, në shtëpinë e Edi Ramës, në shtëpinë e Erion Velisë, për t’iu dhënë ndëshkimin që meritojnë këta banditë.

Rrëmbejnë në mes të ditë ish-kryeministrin, ish-kryetarin, ish-presidentin. Kanë dalë këtu për të provokuar dhe rrëmbyer këta qytetarë paqësorë që janë më të vendosur se kurrë për tu ballafaquar dhëmbë për dhëmbë me këtë regjim, qytetarët patriotë nuk tremben nga kjo strukturë kriminale, që sot duhej të ishte në Durrës, Elbasan e Shkodër për të arrestuar bandat e Edi Ramës. Ndodhemi në një vend krimi, të shpallur të tillë me katin terrorist të rrëmbimit të Metës, nga një grup banditësh, në përbërje të së cilës ka patur elementë të lidhur me bandat kriminale të Durrësit dhe Shkodrës.

Ta harrojë Edi Rama se me të tilla provokime ndaj protestuesve paqësor, që nuk kanë hedhur asnjë gur, nuk është gjë tjetër veçse një tregim force që regjimi që ndodhet në gramat e fundit po përpiqet t’u demonstrojë qytetarëve. Prokurorët mercenarë që sot janë kthyer në vrasës me pagesë të opozitarizimit dhe demokracisë”, tha Blushi.