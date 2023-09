Prania e telave të energjisë elektrike dhe të kabllove të ndryshme përbën rrezikshmëri të lartë për banorët. Në qytetin e Shkodrës prania e tyre është thuajsë në çdo rrugë e nga ana tjetër edhe ngritja si probklematikë si nga banorët por edhe nga vetë Star Plus Tv nuk kanë munguar. Në lidhje më këtë shqetësim ka reaguar nëpërmjet një komenti në rrjetet sociale Ramir Haderi si koordinator i OSHEE. Haderi shkruan:

Pershendetje! Bashkohem me shqetesimin tuaj, por mund te sqaroj dicka: Jane marre masa disa here nga ana jone si OSSH per pastrimin dhe sisteminin e kabllove te furnizimit me energji elektrike, por sic shikohet dhe nga pamjet jane nderhyrje nga operatore telefonik apo te internetit qe bejne kete katrahure. I kemi bere thirje kompanive te bejne spostimin e linjes nga rrjeti elektik dhe nuk kane marre asnje mase, kur nderhyrja eshte bere nga ana jone kemi hasur rezistencen e vete banorve per mosnderprerje sherbim interneti. Gjithsesi kerkoj suportin tuaj te jeni prezent qe neser per nderhyrje te menjehershme.

Ndërkohë redaksia e Star Plus ka kontaktuar me koordinatorin Haderi I cili u shpreh se brënda pak ditësh ky aksion për heqjen e këtyre telave do të finalizohet dhe në lidhje me këtë problematikë do të kemi edhe një prononcim zyrtar.