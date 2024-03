Ditën e sotme, vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike.

Moti parashikohet i kthjellët, ndërsa nga orët e mesditës dhe më pas edhe alternime vranësirash kalimtare, të cilat në relievet malore hera-herës do të jenë deri të dendura.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi 1-8m/sek, duke u shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.

Mjegull/mjegullinë në zonat luginore në orët e mëngjesit.