Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten ky qiell i bukur favorizon shumë shenjën tuaj nga pikëpamja sentimentale. Së shpejti do të gjeni pak pasion në dashuri dhe do të përjetoni emocione të bukura veçanërisht nëse keni një marrëdhënie të qëndrueshme. Lajmet që vijnë në punë, bëhuni gati për të kapur një mundësi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten, duhet të vazhdoni të dilni dhe t’i kushtoni vëmendje shpenzimeve të tepërta të cilat po ju shkaktojnë pak stres në jetën tuaj private. Për sa i përket punës, ka shumë angazhime por përpiquni të mos ua kushtoni gjithë kohën, ndjenjat duhen pasur gjithmonë parasysh.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten ju jeni duke përjetuar një moment të vogël shqetësimi dhe lodhjeje. Humori juaj është të pakënaqur i paqëndrueshëm dhe kjo ju bën të mos ndiheni mirë dhe as të jetoni të qetë. Duhet të jeni të kujdesshëm në punë. Shmangni sjelljen ndaj njerëzve që nuk kanë lidhje me të.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten ka ardhur koha t’i përkushtohesh totalisht dashurisë. Marrëdhëniet më të qëndrueshme mund të mendojnë për “hapjen cilësore” klasike (bashkëjetesë, martesë apo fëmijë) dhe ky qiell dashamirës do të hapë rrugën drejt përmbushjes sentimentale. Në punë ka edhe një lajm të mirë, edhe nëse nuk shihni ndonjë zhvillim të madh, sërish do të vini re se gjërat po ecin mirë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten gjatë orëve në vijim do të ketë rrezik që të ndjeni një lloj lufte të brendshme në lidhje me dashurinë. Dikush është i pavendosur se çfarë të bëjë për një marrëdhënie ose ka probleme për të përballuar dhe situata që ende nuk janë sqaruar. Do t’ju duhet të armatoseni me durim dhe nëse doni ta trajtoni menjëherë çështjen, jini të vendosur.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten pavendosmëria për të ardhmen tuaj të punës mbretëron suprem. Ndjenja është të mos dini nëse duhet të lini një situatë në favor të një tjetre, gjë që nuk ju jep siguri të mëdha. Saturni te Peshqit, në çdo rast, ju imponon zgjedhje radikale dhe për ju krijesat e zakonit nuk do të ishte më mirë të ndryshoni kurs brenda natës!

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten alarm i papritur për ju. Mosmarrëveshje dhe diskutime të mundshme, si në punë ashtu edhe në jetën private. Gjatë orëve të ardhshme do të duhet të jeni absolutisht të kujdesshëm nëse nuk doni të prishni diçka.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten puna dhe paratë përbëjnë një shqetësim për ju për momentin. Burimet janë të pakta dhe situata profesionale lë për të dëshiruar për shkak të Jupiterit në opozitë që krijon probleme! Bie shi kur bie shi sepse Marsi disonant rrit mundësinë e problemeve në familje.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten jeni duke u rikuperuar nga një problem fizik ose një tension në familje, kështu që mund të përdorni pak qetësi dhe paqe. Fatkeqësisht, Afërdita në një shesh nuk ndihmon dhe pas pak ditësh do të bashkohet edhe Marsi. Mundohuni të relaksoheni dhe të mos rrezikoni. Sidomos ato të padobishme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten në këto orë të fundit të marsit jeni energjik dhe në formë të mirë, kanalizoni gjithçka drejt aktiviteteve dhe gjërave që mund t’ju ndihmojnë të arrini qëllime të rëndësishme. Yjet flasin për lajme interesante në horizont, si në dashuri ashtu edhe në punë, por do të duhet të jeni gati dhe të dini të shfrytëzoni një mundësi të rëndësishme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten tani fillon një periudhë shumë fitimprurëse përsa i përket ndjenjave. Këto janë ditë të rëndësishme për rigjallërimin e një marrëdhënieje, për të përjetuar ndjesi dashurie që nuk i keni ndjerë prej kohësh. Për sa i përket punës, situata është e ngjashme. Yjet sugjerojnë t’i shfrytëzoni këto ditë për të bërë projekte të reja në funksion të gjysmës së dytë të 2024-ës.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten ju jeni protagonistët e padiskutueshëm të kësaj periudhe. Sa më shumë të kalojnë ditë, aq më shumë forcë dhe energji do të fitoni, do të arrini në pikën që do të ndiheni të pamposhtur dhe të aftë për të bërë gjithçka! Përfshihuni dhe do të korrni shpërblimet 100 për qind.