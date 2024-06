Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten favorizoni njohjet e reja, por përpiquni të ndiqni pak arsyen dhe jo vetëm zemrën. Në punë duhet të merrni një vendim dhe nuk mund të gaboni sidomos të premten sepse diçka nuk po shkon ashtu siç dëshironi! Numëroni deri në dhjetë dhe peshoni të mirat dhe të këqijat.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten sfera sentimentale është e mirë, dashuria e mbyll muajin me stil. Në punë, përpiquni të bëni zgjedhje më të mira dhe mendoni mirë përpara se të veproni! Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten Mërkuri dhe Venusi janë në anën tuaj dhe tani fillon një fazë rikuperimi, me pak fjalë, mund të rifitoni besimin në dashuri. Në punë, përpiquni të jeni të kujdesshëm. Keni nevojë për valorizim dhe ndoshta nuk është aq e vështirë për ta marrë atë! Demonstroni atë që jeni të aftë. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten lajme të mira për dashurinë. Hëna është në anën tuaj dhe ka lajme që vijnë, zgjedhje të mëdha për të bërë në fund të korrikut. Në punë, periudha është interesante, por përpiquni të ribalanconi shpenzimet tuaja! Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten në dashuri duhet të përpiqeni të lini mënjanë krenarinë, e cila shpesh ju ka shkaktuar probleme emocionale. Më mirë të numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Në punë, mos u dorëzoni pas provokimeve.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten Mërkuri dhe Venusi janë disonantë, ndaj dashuria duhet të përballet me problemet dhe shpirti kritik nuk ju braktis. Në punë, jeni pak konfuz, mundësi të reja në horizont, veçanërisht nga 5 korriku i ardhshëm!

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten në dashuri ka pak hutim, por Afërdita është në anën tuaj dhe prandaj ndoshta është më mirë të sqaroni diçka nga e kaluara. Në punë, përpiquni të mos harroni se keni shumë gjëra për të bërë dhe planifikuar, ndoshta duhet të gjeni sërish pak qetësi!

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten Hëna është në anën tuaj, ashtu si dhe Dielli dashuria është e mirë, por ju duhet të qartësoni zemrën tuaj. Në punë, kini kujdes nga tensionet me partnerët dhe bashkëpunëtorët, çdo dyshim do të shkrihet së shpejti!

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten tensione në dashuri për disa çifte, por gjithçka do të zgjidhet shumë shpejt. Në punë, momenti është i rëndësishëm dhe po vijnë një lajm i mrekullueshëm. Përveshni mëngët dhe do të shihni se nëse ka diçka që nuk shkon, gjithçka do të zgjidhet së shpejti.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten sfera sentimentale është e paqartë, ndoshta po kërkoni përplasje dhe po ngjallni polemika. Në punë, Hëna është në opozitë, ndaj kini kujdes nga bezdisjet! Përveshni mëngët dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten një lajm i mirë për dashurinë sepse Afërdita, Mërkuri dhe Saturni janë në anën tuaj. Kështu që përpiquni të mendoni për të ardhmen, për diçka konstruktive. Në punë, propozimet do të vijnë dhe ju dëshironi ndryshime!

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten takimet e reja janë të mira, por përpiquni të vlerësoni gjithçka me kujdes. Ndoshta jeni pak të kapur pas çështjeve ekonomike. Në punë ka ardhur koha e shpengimit. Përfshihuni dhe heshtni thashethemet e ‘rreme’ që janë përhapur për ju!