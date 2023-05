Në të gjitha shkollat ​​në veri të Kosovës dhe Metohisë, për shkak të pranisë së policisë së Kosovës me mjete të plota luftarake, mësimdhënësit dhe nxënësit nuk janë në gjendje ta zhvillojnë mësimin pa probleme dhe të sigurt, kështu që për arsyet e cekura, dhe në interes dhe siguri të nxënësve, mësimi ndërpritet përderisa arsyet e deklaruara dhe policët nuk tërhiqen, thuhet në deklaratën e shefit të Administratës së Shkollës për Republikën e Kosovës, Ivan Zaporožac, e cila është dorëzuar në redaksinë tonë.

Ky vendim, siç thuhet, është marrë pas shumë telefonatave dhe mesazheve të marra drejtorëve të shkollave dhe mësuesve të klasave nga prindërit që shprehin shqetësimin dhe frikën e tyre për sigurinë e fëmijëve të tyre, në shkollat ​​në afërsi si dhe në vendet ku nxënësit shkojnë në Rrugës për në shkollë ka policë me tuba të gjatë dhe me pajisje të plota luftarake, si dhe transportues në hyrjet e shkollave.

Vendimi është marrë unanimisht në takimin e sotëm të drejtorëve të shkollave nga veriu i Kosovës me shefin e Administratës së Shkollave.

“Në të gjitha shkollat ​​në veri të Kosovës dhe Metohisë, për shkak të pranisë së të ashtuquajturës Policia e Kosovës me mjete të plota ushtarake, mësimdhënësit dhe nxënësit nuk janë në gjendje ta zhvillojnë mësimin pa probleme dhe të sigurt, kështu që për arsyet e cekura dhe të gjitha në për interesin dhe sigurinë e nxënësve, mësimi ndërpritet derisa të ekzistojnë arsyet e cekura dhe punonjësit e policisë të mos tërhiqen. Prindërit do të njoftohen nga mësuesit e klasës kur nxënësit të kthehen sërish në bankat e shkollës.Në pajtim me Ligjin për Sistemi i Arsimit Bazë, neni 105, vendimi i është përcjellë organeve kompetente për miratim”, thuhet në deklaratën e cila është nënshkruar nga Zaporozhian.