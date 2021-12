Prestigjiozja britanike “The Mirror” i ka kushtuar një artikull të gjatë se si shqiptarët kalojnë kontrabandë qindra njerëz drejt Britanisë së Madhe në këmbim të mijëra euro.

Në shkrim theksohet se ata mund të kalojnë njerëz në Angli me një çmim prej 20 mijë paund (23 mijë e 622.55 euro).

Shkrimi i plotë

‘Mafiozët shqiptarë’ po përdorin TikTok për të mbyllur të ashtuquajturin kalim të sigurt të kamionëve për emigrantët me një normë prej më shumë se 20,000 £ për person.

Ne gjetëm 10 të tillë ku njëri u mburr me një shans për të takuar Mbretëreshën dhe një tjetër pretendoi se pasagjerët mund të udhëtonin së bashku me shoferin në rrugët nga Belgjika dhe Spanja.

Njëri postoi filmin e Bond Street të Londrës, me një Union Jack, dhe shkroi: “Udhëtimi i fundit këtë vit për të takuar Mbretëreshën në Angli. Udhëtim i sigurt brenda kokës së kamionit. 100% e sigurt. Për më shumë DM.”

Një reklamë tjetër e postuar më 21 dhjetor, thoshte: “Një tjetër udhëtim në Angli në krye të kamionit. 24,000 sterlina. Udhëtim i sigurt për në Angli para Krishtlindjeve. Na kontaktoni shpejt.”

Kjo ishte gjashtë ditë pasi Agjencia Kombëtare e Krimit njoftoi marrëveshjet me TikTok, Facebook , Instagram , YouTube dhe Tëitter .

Firmat u zotuan për një “bashkëpunim më të madh kundër grupeve të krimit që përdorin internetin për të rekrutuar, komunikuar dhe reklamuar shërbime për migrantët”.

Ai erdhi pas 27 migrantëve që u mbytën në një gomone muajin e kaluar.

Dhe madje edhe në prag të Krishtlindjeve 150 refugjatë, duke përfshirë fëmijë dhe një foshnjë, u kapën në Kanal – 35 mbërritën pak para mesnatës dhe shumë të tjerë u shpëtuan brenda natës.

Ministri i Emigracionit Tom Pursglove kishte thënë për goditjen në internet: “Kontrabandistët e njerëzve përdorin mediat sociale për të magjepsur, promovuar dhe përfituar nga këto kalime vdekjeprurëse dhe ne jemi të vendosur t’i ndalojmë ata”.

Familjeve që u përgjigjen reklamave për kalim me kamion u kërkohet të paguajnë me para në dorë. Ata ëndërrojnë për një jetë më të mirë. Por rreziqet janë jashtëzakonisht të larta siç tregohet tragjikisht nga 39 refugjatë vietnamezë që u mbytën në pjesën e pasme të një kamioni në Essex në vitin 2019. Kur reporteri ynë i fshehtë u dërgoi mesazh trafikantëve, ata dhanë një numër celular në Mbretërinë e Bashkuar dhe kërkuan 22,000 £, të paguara me mbërritjen në Angli.

I pyetur se ku do të takoheshin, krimineli shkroi: “Bruksel. Ja ku shoferët mbledhin njerëzit.” Rreth 21,365 njerëz u arrestuan pasi hynë ilegalisht në MB gjatë vitit deri në shtator.

Ish-oficeri i kontrollit kufitar Chris Hobbs tha: “Ka një përgjegjësi që mediat sociale të bëjnë më shumë. Kjo mund të çojë në një humbje jete.”

TikTok tani ka ndaluar përdoruesit që kemi identifikuar, duke thënë: “Kjo nuk ka vend në platformën tonë. Siguria është prioriteti ynë.

“Ne investojmë në njerëz dhe teknologji për të hequr përmbajtje të kësaj natyre.”