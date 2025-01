TikTok mbyllet të dielën në SHBA. Gjykata e Lartë ka mbështetur ligjin që ndalonte aplikacionin në SHBA nëse kompania e saj mëmë me bazë në Kinë ByteDance nuk e shet platformën deri më 19 janar. ByteDance sfidoi ligjin dhe argumentoi se ai shkel mbrojtjen e fjalës së lirë për më shumë se 170 milionë përdorues të aplikacionit në SHBA.

Por ky argument u refuzua nga gjykata më e lartë e vendit, që do të thotë se TikTok tani duhet të gjejë një blerës të miratuar për versionin amerikan të aplikacionit ose të përballet me një ndalim, sipas BBC.

Zyrtarët dhe ligjvënësit amerikanë kanë akuzuar ByteDance se është i lidhur me qeverinë kineze dhe kanë ngritur shqetësime për sigurinë kombëtare për TikTok. Nëse ndalohet, përdoruesve që përpiqen të hapin aplikacionin do t’u shfaqet një mesazh që i drejton në një faqe interneti duke u treguar më shumë rreth ndalimit, thonë raportet, duke cituar persona të njohur me planet e TikTok.