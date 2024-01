Një nga destinacionet më të famshme në botë është qyteti më i mirë për të jetuar për vitin 2024.

Time Out anketoi rreth 20 mijë banorë të qyteteve anembanë botës, së bashku me rrjetin e saj të shkrimtarëve dhe redaktorëve globalë, për të përpiluar përmbledhjen e fundit të qyteteve më të mira në botë, raporton CNN.

Qëllimi, thotë Time Out, është të ofrojë “frymëzimin për udhëtime”, por edhe një “fotografi globale të jetesës në qytet”.

Numri i muzeve të qytetit të Nju Jorkut dhe skena e tij e lulëzuar e teatrit u kontrolluan nga Time Out si arsyet pse qyteti amerikan zuri vendin e parë. Reputacioni global i NYC luajti gjithashtu një rol, qyteti u rendit si vendi ku banorët e tjerë të qyteteve botërore do të donin më shumë të zhvendoseshin.

Në vendin e dytë në listën e Time Out është Cape Town, Afrika e Jugut, një qytet i renditur, sipas Time Out, nga “çdo i anketuar i vetëm në sondazh” si “i bukur”, pa dyshim falë kombinimit të tij mahnitës të detit, peizazhit të qytetit dhe mjediseve malore spektakolare.

Time Out theksoi në mënyrë specifike ofertat kulturore të Cape Town, nga mbrëmjet muzeale të natës vonë gjatë muajve të verës te teatri dhe ofertat e komedisë në Theatre on the Bay, si dhe në Time Out Market të sapohapur në Cape Town.

Katy Scott, e cila u rrit në Cape Town dhe tani jeton në Francë, thotë për CNN Travel se e sheh atë si “ndoshta qyteti bregdetar më modest në botë”, duke përmendur mundësitë për të dalë në natyrë, si dhe “të vlerësuarat më të mirë. restorante, ferma të pacenuara verërash dhe një skenë e mrekullueshme e jetës së natës.”

“Afrika e Jugut mund të festojë 30 vjet demokraci, por pabarazia në qytete si Cape Toën është më e madhe se kurrë. Të dy vendet ofrojnë njohuri unike dhe të fuqishme në historinë e Afrikës së Jugut”, tha Scott.

Në përfundim të pesëshes më të mirë të Time Out janë Berlini (i vlerësuar nga Time Out për jetën e tij plot gjallëri të natës), Londër (e lavdëruar për pijet e saj legjendare dhe muzetë dhe galeritë falas) dhe Madridi (ngrënia dhe pijet “e jashtëzakonshme”).

Qytetet më të vogla në top 10 përfshijnë Liverpool, MB (numri 7) dhe Porto, Portugali (numri 10). Veçanërisht Porto u emërua nga të anketuarit në sondazhin e Time Out si një qytet i shkëlqyeshëm për “romancë”.

Redaktori në Time Out, Grace Beard tha në një deklaratë se ajo që të gjitha qytetet në listë kanë të përbashkët është “shpirti i tyre i fortë i komunitetit dhe një atmosferë e pamohueshme”.

Top 10 qytetet më të mira të Time Out

New York City, SHBA

Cape Town, Afrika e Jugut

Berlin, Gjermani

Londër, MB

Madrid, Spanjë

Mexico City, Mexico

Liverpool, MB

Tokio, Japoni

Romë, Itali

Porto, Portugali.