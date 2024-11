Donald Trump ka mbajtuar një fjalim mëngjesin e sotëm para mbështetësve të tij në Palm Beach në Florida.

Teksa falenderojë amerikanët që e votuan, ai u shpreh se kjo është një “epokë e artë” e Amerikës.

“Falenderoj amerikanët për nderin që më zgjodhën si presidentin e 47 dhe 45 gjithashtu. Do të luftoj për ju dhe familjet tuaja, për të ardhmen. Do të luftoj me ju me çdo mundësi që kam. Të kemi një Amerikë me presporitet që amerikanët meritojnë. Një epokë e jashtëzakonshme për Amerikën. Duke fituar shtetet kryesore, jemi në fitore edhe në Michigan Alaska etj që do të na lejojë 350 vota elektorale. Nuk kishte asnjë rrugë tjetër përveç fitores. Kemi fituar gjithashtu votën popullore që është madhështore”, tha ai.

Trump zotohet të rregullojë kufijtë, duke shtuar se ai dhe partia e tij bënë histori.

‘Ne do të ndihmojmë vendin tonë që të shërohet, ne do të rregullojmë kufinjt dhe gjithçka”, tha ai.