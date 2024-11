Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën kjo është një periudhë shpengimi për shenjën e Dashit. Me Merkurin dhe Venusin në aspekt të shkëlqyer dhe Marsin të favorshëm, më në fund do të mund të merrni diçka më shumë në shumë aspekte. Sipas yjeve, kjo është koha për të vënë këmbën në përshpejtues, veçanërisht nëse keni një projekt ambicioz për të çuar përpara.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën Afërdita pas pak ditësh do të nisë një tranzit shumë të favorshëm për shenjën e Demit. Të gjithë ata që kanë pasur situata të ndërlikuara në dashuri, tani do të mund të marrin frymë të lehtësuar. Edhe ata që kanë vuajtur nga një krizë pune tani do të mund të gjejnë një qetësi dhe stabilitet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën kundërshtimet planetare të këtyre ditëve nuk ju kanë lejuar ta nisni muajin nëntor në mënyrë identike. Por kjo sigurisht nuk duhet t’ju dekurajojë. Kundërshtimet planetare sjellin komplikime, ndoshta ka pasur ndryshime të papritura të skenës dhe ju jeni detyruar t’i korrigjoni ato. Nga dita e 11-të gjërat mund të përmirësohen, edhe në një nivel sentimental.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën tani mund të mendoni për planifikimin e vitit 2025, i cili tashmë premton të jetë plot me kënaqësi të mëdha falë Jupiterit në aspektin pozitiv. Kjo Hënë në opozitë, sidomos të mërkurën, mund të sjellë pak stres në nivelin emocional.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën do të jetë një ditë reflektimi. Vlerësoni me kujdes vendimet në lidhje me të ardhmen, veçanërisht në punë. Në dashuri përpiquni të gjeni ekuilibrin e duhur mes kohës që i kushtohet partnerit dhe angazhimeve personale për të shmangur tensionin.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën fokusohuni në objektivat më të rëndësishme, duke përfituar nga saktësia dhe organizimi juaj. Në dashuri, është koha t’i kushtoni kohë marrëdhënies dhe të tregoni dashurinë tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën një ditë e ekuilibruar dhe e favorshme për ide të reja. Kjo na fton të mbajmë një mendje të hapur dhe të mos mbyllemi para mundësive. Në dashuri, dialogu i sinqertë me partnerin do sjellë qetësi më të madhe në çift. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën një ditë intensive plot emocione. Shmangni konfliktet dhe fokusoni energjinë tuaj në aktivitete konstruktive. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Në dashuri tregohuni më fleksibël dhe të hapur ndaj diskutimeve për të shmangur keqkuptimet.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën një dëshirë e madhe për të eksploruar dhe ndërmarrë sfida të reja. Ne ju sugjerojmë ta investoni këtë energji në projekte për të cilat jeni të pasionuar. Në dashuri, dita premton të jetë pozitive, përfitoni nga ajo për të bërë një hap përpara në marrëdhënie.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën pak tension në punë. Mos lejoni që stresi t’ju pushtojë dhe qëndroni të fokusuar në qëllimet tuaja kryesore. Në dashuri, kushtojini më shumë kohë partnerit për të forcuar lidhjen. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën një ditë kushtuar marrëdhënieve dhe rrjeteve. Përdoreni këtë ditë për të forcuar marrëdhëniet me kolegët dhe miqtë. Në dashuri është një kohë e mirë për të thelluar lidhjen me partnerin dhe për të diskutuar planet e ardhshme.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën ditë paqësore dhe e mirë. Merrni kohë për veten tuaj dhe relaksohuni. Në dashuri, atmosfera është e relaksuar përfitoni nga ky moment për të ndarë ndjenjat e sinqerta me të dashurin tuaj.