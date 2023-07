Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Prishtinë në kuadër të turit ballkanik. Në kuadër të turit Ballkanin për Procesin e Berlinit, Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Kosovë. Kreu i qeverisë pritet të zhvillojë një takim me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Glauk Konjufca.

Një ditë më parë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti refuzoi një takim me kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili po e zhvillon këtë tur në në kuadër të përgatitjeve të samitit për Procesin e Berlinit që pritet të mbahet në tetor në Tiranë. Kurti kushtëzoi takimin me Ramën, ku i kërkoi atij zhvillimin e mbledhjes së përbashkët ndërmjet dy qeverive. Kurti tha se do të mirëpriste Ramën të zhvillonin e mbledhjen e dy qeverive e të firmosnin13 marrëveshjeve të përbashkëta për të cilat ishin dakordësuar më parë. Me firmosjen e 13 marrëveshjeve, tashmë pritet sërish përgjigja e Kurtit! Rama ka nisur sot turin e tij në Ballkan dhe ndalesa e tij e parë ishte Maqedonia e Veriut. Kryeministri u takua me homologun e tij Dimitar Kovaçevski në selinë e qeverisë dhe më pas të dy zhvilluan një konferencë të përbashkët për median, aty ku Kovaçevski tha se procesi nuk ka përfunduar, pasi “Ballkani i Hapur” dha rezultate të prekshme.

Kryeministri Edi Rama ka firmosur 13 marrëveshje me qeverinë e Kosovës, të cilat janë dorëzuar në ministrinë e Jashtme. Mësohet se këto marrëveshje ishin parashikuar që firmoseshin në mbledhjen e përbashkët mes dy qeverive