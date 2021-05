Komisioneri i BE për Zgjerimin, Oliver Varhelyi ka shkruar pas mbledhjes së ministrave të jashtëm të BE se është e nevojshme që të fillohen negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut.

Varhelyi tregon se sot ka patur një diskutim të mirë për Ballkanin Perëndimor, teksa është konfirmuar se perspektiva europiane e rajonit është e padiskutueshme.

Gjithashtu ai thekson edhe nevojën për të vijuar dialogun Kosovë-Serbi.

STATUSI NGA OLIVER VARHELYI

Në Këshillin e Punëve të Jashtme për Komisionin Europian.

Sot diskutim i mirë Ballkanin Perëndimor, duke konfirmuar se perspektiva europiane e rajonit është e padiskutueshme dhe për të rritur më tej angazhimin. E nevojshme për të filluar bisedimet e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe për të vazhduar dialogun Beograd-Prishtinë.

At Foreign Affairs Council for EU Commission today. Good discussion on Western Balkans, confirming that the region's EU perspective is unquestionable & commitment to further step up engagement. Need to launch accession talks with Albania and North Macedonia & continue Belgrade-Pristina dialogue.

