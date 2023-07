E premtja e 4-gushtit do të jetë një dite feste në Njesinë Administrative Ungrej në Lezhë.Për të tretin vit radhazi organizohet eventi “Vendlindja na Bashkon”, i cili bën bashkë banor dhe ish-banor të kësaj zone të cilët jetojnë brenda dhe jashtë vendit.Teksa bëri thirrje për pjesmarrje, Administratori i Ungrejt Agustin Zefi dha detaje rreth këtij aktiviteti, i cili do të jetë një ndërthurje mes kultures, tradites, historise dhe promovimit të kësaj zone me resurse të jashtëzakonshme.

Manifestimi me moton “Vendlindja na Bashkon” është një iniciative e kthyer në traditë në Njesinë Administrative Ungrej dhe ky është viti i tretë radhazi që po organizohet.