Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën gjatë javës që do të fillojë do të kërkoni konfirmim në nivel personal, ndaj mos kini frikë të flisni lirshëm me të tjerët. Afërdita do të jetë në një aspekt të favorshëm gjatë orëve në vijim dhe për këtë arsye lidhjet e dashurisë do të favorizohen.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën ju presin disa ditë rikuperimi me Hënën dhe Saturnin të favorshëm. Vera do t’ju ndihmojë të vazhdoni një projekt, një punë ose t’i jepni hapësirë ​​diçkaje të rëndësishme. Për sa i përket punës, mendoni gjithashtu se mund të bëni diçka ndryshe nga zakonisht.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën ju presin të paktën tre javë energji të madhe në të cilat do të braktisni edhe nervozizmin që ju ka pushtuar prej disa ditësh. Për sa i përket punës, keni shumë projekte në mendjen tuaj, por ju duhet kohë për t’i realizuar ato.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ju pret një javë e ngarkuar, veçanërisht për sa i përket punës, pasi së fundmi ka pasur disa probleme të rëndësishme për të zgjidhur. Fatkeqësisht në këto orë ju keni Saturnin kundër jush kështu që e vetmja gjë që mund të bëni është të pranoni gjërat që ju ndodhin.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën gjatë orëve në vijim do të keni një Jupiter të favorshëm dhe ndikimi i tij do të ndihet edhe më i fortë nga mesi i korrikut deri në fund të shtatorit.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën gjatë javës do të keni yje disi të komplikuar që do t’ju bëjnë veçanërisht kritikë veçanërisht ndaj personit që doni. E partneri do ju ndihmoj në çdo aspekt e mënyrë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën atmosfera juaj më në fund ka filluar të përmirësohet, veçanërisht në lidhje me situatat sentimentale. Reagime pozitive edhe në vendin e punës.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën gjatë javës që do të nisë do të rikuperoni forcën tuaj falë edhe faktit që Venusi nuk është më kundër jush. Marsi dhe Mërkuri sjellin zgjidhje në sferën e punës.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën në këtë moment shumë prej jush po përjetoni një histori të madhe dashurie edhe nëse nuk jeni tipi që jep ekskluzivitet në dashuri, por nuk tradhton për këtë arsye. Në këtë periudhë jeni paksa të mbyllur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën keni nevojë për programe dhe projekte të reja për të filluar përsëri. Asnjë lajm i rëndësishëm në dashuri. Ata që kanë përjetuar një krizë ende nuk e kanë kapërcyer atë, ata që kanë një lidhje të rëndësishme do ta vazhdojnë atë. Kur bëhet fjalë për punë, kushtojini vëmendje detajeve.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën gjatë kësaj jave do të ndiheni të lirë edhe nëse do të vazhdojë të jetë kaotike dhe e karakterizuar nga një farë tensioni. Nuk ju pëlqen të bëni të njëjtat gjëra të vjetra, edhe pse nuk do të ishte aspak e gabuar të vazhdoni t’i bëni ato.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën gjatë kësaj jave në fillim të qershorit do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë dashurisë. Ka të ngjarë që të ketë ndonjë dezertim, mungesë ose distancim.