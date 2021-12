Beniada është banorja më pozitive dhe e qeshur e këtij “Big Brother” e cila i ka surprizuar të gjithë. Ajo tregoi se përveç asaj vajzës super seksi të kopertinave, është edhe një vajzë shumë e dashur, e çiltër dhe që argumenton mirë dhe pse nuk flet mirë shqip. Meqënëse jemi këtu, mënyra si ajo flet në gjuhën shqipe është qershia mbi tortë e këtij formati.

Së fundmi, në rrjet po qarkullon një video ku në shtëpi luhet kënga Dale e Ledrit, Kidës dhe Butrintit. Këtë të fundit duket se modelja e ka shumë qejf mirëpo i ka ngatërruar paksa emrin. “Batriti, Betriti, Betrinti, Betruti Betrunti”- thotë Beniada teksa video na shkriu të gjithëve gazit.

Kjo video sigurisht është parë edhe nga këngëtari i cili ka reaguar sot në Instagram. “Betrini, Betrinti, Betrunti!”- shkroi ai në një status në Instastory. Dhe më pas e pasoi nga një tjetër vetëm me emoji duke qeshur me lot dhe me zemër.

Ky moment kaq duket se ka bërë për të qeshur edhe Butrintin i cili nuk mund të reagonte në një mënyrë më epike dhe të bukur se kaq.