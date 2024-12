Dy shqiptarë, që dyshohet si autorë të vjedhjeve me dhunë të banesave në Luksemburg, janë arrestuar në kuadër të operacionit të koduar “Together”. Ky operacion është zhvilluar nga nga FAST Luksemburgu, në koordinimin e rrjetit ENFAST.

“Si rezultat i sigurimit dhe shkëmbimit të informacioneve nga Policia e Shtetit, lokalizohen në Luksemburg dhe vihen në pranga 2 shtetas shqiptarë, të akuzuar për vjedhje me dhunë në banesa në Luksemburg.

Në kuadër të operacionit “Together”, informacionet e siguruara nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale dhe FAST Albania, si dhe të shkëmbyera me FAST Luksemburgun, nëpërmjet rrjetit ENFAST, mundësuan kapjen në Luksemburg të shtetasve shqiptarë K. B. alias K. N., 29 vjeç, të lindur në Mirditë dhe K. M., 28 vjeç, të lindur në Pukë. 2 shtetasit akuzohen për kryerje të vjedhjeve me dhunë në banesa në Luksemburg. Policia e Shtetit mbetet plotësisht e gatshme për të bashkëpunuar me homologët, me qëllim goditjen e krimit të organizuar dhe kapjen e shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht”, thuhet në njoftimin e Policisë.