Është mbyllur me rezultatin 3-1 ndeshja mes Laçitd he Vllaznisë. Në pjesën e parë të ndeshjes shkodranët kaluan në avantazh Vllaznia shënon në minutën e 18-të me një gjuajtje të Delajt, devijim me kokë të Salës dhe përplasjes së topit me portjerin vendas Dajsinani. Laçi-Vllaznia, 0-1. Vendasit barazojnë në minutat shtesë të pjesës së parë me autor Enriko Papa. Mbyllet pjesa e parë në barazim 1-1. Pjesa e dytë nis me dy gola të shpejtë të favor të Laçit. Kurbinasit shënojnë dy gola radhazi në minutat 53’ dhe 56’, fillimisht me autor Mjaki dhe më pas me anë të Melos. Një fillim pjese për t’u harruar në kampin kuqeblu. Laçi-Vllaznia 3-1. Trajneri Brdariç ndërhyn me dy ndërrime duke aktivizuar Zaganjorin dhe Pusin