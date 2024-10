Të hënën dhe të martën do të jenë dy mbledhjet e fundit të komisionit hetimor për koncesionet e sterilizimit dhe Check up në shëndetësi. Këto dy ditë në Kryesinë e Kuvendit pritet të vijnë për të dhënë dëshminë e tyre dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve të anëtarëve të Komisionit ministra dhe ish ministra. Ndërkohë të martën pritet të vijë nga burgu ish ministri i shëndetësisë përgjegjës për këto dy koncesione, Ilir Beqaj për të dëshmuar. Sakaq, të hënën do dëshmojë ministrja Koçiu, Manastirliu dhe ish ministri Shkëlqim Cani.

Znj. Albana Koçiu

Znj. Ogerta Manastirliu

Z. Shkëlqim Cani

Z. Admir Daci

Z. Arben Daci

Z. Artan Kalleshi

Z. Altin Fani