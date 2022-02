Vllaznia e femrave e ka nisur në mënyrë të shkëlqyer fazën e dytë të kampionatit. Në ndeshjen e parë të saj, ka fituar me rezultatin 0-6 ndaj ekipit të Murlanit, në ndeshjen e luajtur në fushën sportive “Reshit Rusi”.

Trajneri i Vllaznise ne futboll per femra Nikolin Leka u shpreh i kenaqur me lojen e vajzave teksa tha se skuadra do te vijoje me keto rezultate.

Nderkohe trajneri I skuadres se Murlanit Arben Parmeza, tha se skuadra e tij do punoje me shume per te qene me rivalizues me ekipin me te mire ne Shqiperi.

Per futbollisten Megi Doçi, Vllaznia do te vleresoje cdo ndeshje per te shkuar drejt titullit kampion.

Mënyra si e ka nisur fazën e dytë, e bën skuadrën e Vllaznisë pretendente kryesore për fitimin e titullit kampion, titull që do të jetë i 9-ti rradhazi për të.