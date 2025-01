Vllaznia në volejboll për femra e ka mbyllur aventurën e saj në kompeticionin e Kupës së Shqipërisë. Vajzat kuqeblu pësuan humbjen e rradhës në shtëpi me Tiranën, duke u eliminuar dhe duke mos arritur të kualifikohen në gjysmëfinale. Sa i takon ndeshjes, Vllaznia luftoi fort në setin e parë, por Tirana e mbylli me fitore 22-25. Edhe në setin e dytë është përsëri Tirana që fiton 26-28. Volejbollistet kuqeblu të drejtuara nga trajnerja Nora Deda përmirësohen disi në setin e tretë, të cilin e fitojnë me shifrat 25-19, duke rihapur ndeshjen. Megjithatë, në setin e katërt Tirana e mbyll me fitore 25-15, duke fituar të gjithë ndeshjen me rezultatin 1-3. Pas kësaj humbje, kapitenja e Vllaznisë, Esmeralda Tuci tha se vajzave kuqeblu iu mungoi fati në këtë ndeshje.

Nga ana tjetër, zv/trajneri i Tiranës, Blerti Sinani tha se bardheblutë synojnë trofeun e Kupës së Shqipërisë.

Pas eliminimit nga Kupa e Shqipërisë, tashmë Vllaznia është e përqëndruar tërësisht në ndeshjet e kampionat, me objektivin e vetëm sigurimin e një vendi në mes katër më të mirave.