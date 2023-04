Edhe kjo e mërkurë ka nisur me reshje shu në vendin tonë. Deri pasdite, do të ketë dominim të vranësirave të shoqëruara me reshje me shtrëngata.

Kryesisht reshjet do të jenë të lokalizuara në Shqipërinë e Veriut dhe Shqipërinë e mesme.

Mbrëmja dhe nata do të sjellë përmirësim të kushteve të motit duke bërë që të ketë ndërprerje të reshjeve dhe do t’i largojnë vranësirat e shumta drejt kufirit Lindor.

Temperaturat do të shënojnë rritje pas ditës së nesërme.