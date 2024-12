Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njofton se sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare kryesisht në relievet malore në lindje. Sipas parashikimeve pritet të ketë mjegull të dendur dhe mjegullinë dhe shikim i reduktuar në zonat luginore në orët e mëngjesit dhe mbrëmjes. Prezencë e ngricave parashikohet të ketë gjatë akseve rrugore në relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – juglindje me shpejtësi mesatare 2-10m/sek, ndërsa në lugina dhe bregdet hera-herës do të arrijë shpejtësi 12-18 m/sek shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 3-4 ballë.