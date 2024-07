Serbia dhe SHBA kanë luftuar së bashku në “momente historike” dhe Beogradi dëshiron të vazhdojë të përmirësojë marrëdhëniet me Uashingtonin, ka deklaruar presidenti serb Aleksandar Vuçiç. Megjithatë, marrëdhëniet midis të dy vendeve janë shndërruar nga të tensionuara në haptazi armiqësore në kohët e fundit. Vuçiç mori pjesë në një pritje në ambasadën e SHBA-së në Beograd të martën me rastin e Ditës së Pavarësisë, të cilën SHBA e feston më 4 korrik. Në një postim në llogarinë e tij në Instagram, lideri serb e përshkroi festën si “një nga momentet më të rëndësishme në historinë e SHBA” dhe “një kujtim i përkushtimit ndaj frymës së lirisë dhe drejtësisë…në të cilën mbështetet e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja e Serbisë”.

“Aleatët në momentet historike vendimtare, Serbia dhe SHBA ndajnë një partneritet dhe bashkëpunim të gjatë dhe shpresoj të vazhdojmë të përmirësojmë marrëdhëniet tona bazuar në respektin dhe mirëkuptimin reciprok”, përfundoi Vuçiç.

Vuçiç ka folur më parë për ndërtimin e marrëdhënieve më të mira me NATO-n, dhe në një fjalim para ushtarëve serbë të mërkurën, tha se ai “po mbështet në bashkëpunim të mirë” me bllokun për të ruajtur stabilitetin në Kosovë. Megjithatë, ai është zotuar t’i rezistojë presionit nga Perëndimi për të ndërprerë marrëdhëniet me Moskën dhe tha në fillim të këtij viti se ai beson se NATO nuk do ta kishte bombarduar kurrë vendin e tij nëse Putin do të ishte president i Rusisë në 1999. Jo më larg se dje Vuçiç dhe zyrtarë të lartë të qeverisë së tij pritën në Beograd zv/ ministrin e Jashtëm rus Aleksandar Grushko, i cili vlerësoi marrëdhëniet e mira mes Moskës dhe Beogradit.