Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri mund të keni përplasje ose tensione që kërkojnë durim dhe dialog për zgjidhje. Disa mosmarrëveshje të vogla mund të përmirësojnë komunikimin me partnerin nëse trajtohen me kujdes. Në punë, kjo është një kohë për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata dhe për të shmangur vendimet impulsive, pasi yjet ju këshillojnë të mbështeteni tek qëndrueshmëria.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Për ata në lidhje, dashuria mund të ndiejë disa zhgënjime për shkak të mosrealizimit të pritshmërive. Megjithatë, pas datës 12-të, mund të ketë ndryshime të papritura pozitive. Profesionalisht, veçanërisht për ata që punojnë të pavarur, periudha paraqitet e favorshme dhe e mbushur me arritje

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Me një nxitje nga Marsi dhe Jupiteri, romanca dhe dashuria janë më të forta këtë muaj. Është koha ideale për të investuar në marrëdhënie të qëndrueshme. Në punë, përfitoni nga energjia e lartë për të përmbushur objektivat dhe për të bërë dallimin që synoni prej kohësh.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Personat që kanë përfunduar një marrëdhënie kohët e fundit do të ndihen më të lirë dhe do të kenë mundësi të eksplorojnë hapësira të reja. Në punë, ditët janë premtuese, veçanërisht për ata që angazhohen në projekte të pavarura, ku do të mbështeten nga yjet për të ndjekur qëllimet e tyre.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Priten përmirësime të forta në marrëdhëniet e dashurisë, me Venusin që mbështet romancën deri më 16 nëntor. Për çiftet, është një kohë e mirë për të zgjidhur keqkuptimet. Në punë, është koha për të qëndruar të përkushtuar dhe për të përfunduar projektet që kanë pasur vështirësi deri tani.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Yjet mbështesin ndjenjat e reja për beqarët, ndërsa çiftet mund të gjejnë mënyra të reja për të adresuar sfidat, si për shembull ato të lidhura me prindërimin. Në punë, idetë dhe kreativiteti do të jenë të mirëpritur dhe do t’ju ndihmojnë të fitoni më shumë ndikim dhe respekt.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri, do të duhet të ruani ekuilibrin midis punës dhe jetës personale për të shmangur tensionet. Në punë, mund të ketë mundësi të reja të ardhurash pas datës 16, të cilat kërkojnë përgatitje dhe planifikim të mirë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Romanca do të thellohet për ata që janë në lidhje, ndërsa ata që janë beqarë do të kenë mundësi për njohje të reja. Në punë, është koha për të marrë iniciativa të mëdha dhe për të përmbushur projekte ambicioze, por me kujdes për të shmangur pengesat.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Për beqarët, rritja e intimitetit mund të çojë në marrëdhënie të reja ose në thellim të atyre ekzistuese. Në aspektin financiar, mbani në mend se disa projekte mund të kërkojnë më shumë angazhim se sa parashikohej fillimisht. Kushtojini vëmendje edhe shpenzimeve​.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Venusi i favorizon romancat për ata që janë në kërkim të dashurisë dhe ndihmon në ndërtimin e lidhjeve të reja për ata që ndodhen në mjedise të reja sociale. Në punë, është koha e përshtatshme për të krijuar lidhje të dobishme dhe për të përforcuar rrjetin profesional.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Është e rëndësishme të shmangni reagimet e forta emocionale në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Venusi ju shtyn të eksploroni më shumë aspekte shpirtërore dhe të gjeni harmoni. Në punë, kujdesi në komunikim mund t’ju ndihmojë të keni një ndikim më të madh.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ka një nxitje pozitive për romancën dhe emocionet, me mundësi për thellim të lidhjeve ekzistuese ose nisje të reja. Në aspektin profesional, kjo periudhë është e favorshme për të përmirësuar qëllimet dhe për të filluar një fazë të re.