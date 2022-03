Sulmi brutal i Rusisë ndaj Ukrainës po shpërthen në fronte të shumta, por pavarësisht lutjeve të dëshpëruara për më shumë ndihmë ndërkombëtare, vendi përballet kryesisht me ofensivën e Moskës i vetëm.

Qytetet kryesore në Ukrainë u sulmuan dje, teksa Rusia nisi sulme edhe ndaj ndërtesave në qendër të kryeqytetit Kiev dhe përshkallëzoi bombardimet e saj ndaj qytetit të dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv.

Ushtria ruse duket se ka pushtuar Kherson qendror pas bombardimeve të rënda.

Por ndërsa aleatët e SHBA-së dhe NATO-s e kanë ndihmuar Ukrainën duke dhënë armë, pajisje ushtarake dhe inteligjencë, ndërkohë që kanë vendosur sanksione dramatike ndaj Rusisë, aleanca deri më tani e ka bërë të qartë se nuk ka plane të dërgojë ushtarë në Ukrainë, një pozicion që Presidenti i SHBA Joe Biden përsëriti në fjalimin e tij edhe dje.

Ukraina, e cila nuk është anëtare e NATO-s, ka ngritur një rezistencë të ashpër, por në një intervistë nga një bunker në Kiev të martën, Presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi se vendi i tij, i cili ka një ushtri shumë më të vogël se Rusia, ka nevojë për më shumë ndihmë për të parandaluar kriza nga përhapja në të gjithë Evropën.

“Kam folur me Bidenin shumë herë. Dhe unë u kam thënë atyre shumë herë se Ukraina do të rezistojë dhe do të luftojë më e fortë se kushdo tjetër, por vetëm kundër Rusisë ne nuk do t’ia dalim”, tha ai.

Ai bëri me dije po ashtu se forcat e Kievit kanë vrarë pothuajse 6000 rusë në këto 6 ditë konflikti.