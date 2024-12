Kryesia e Partisë Demokratike ka caktuar grupet e punës që do të jenë në terren në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm. Në qarkun e Beratit pjesë e grupit të punës së PD, nën drejtimin e Eno Bozdos, do të jenë Afërdita Pushi, Ardit bënja, Gentian Mishova, Kasem Mahmutaj, Kozeta Protoduari dhe Zija Ismaili. Nga ana tjetër, në Kavajë dhe Rrogozhinë, nën drejtimin e Fisnik Qosjas, do të jenë Shkëlqim Hoxha, Hekuran Xhani dhe Rudin Hylviu. Në qarkun e Kukësit, nën drejtimin e Flamur Hoxhës, pjesë e grupit të punës do të jenë Besa Manaj, Isuf Çelaj, Miftar Dauti dhe Nazlie Laci.

Nën drejtimin e Agron Gjekmarkajt, në qarkun e Lezhës do të jenë 11 pjesëtarë të grupit të punës së PD. Ata janë Albert Melyshi, Albina Deda, Aleksandër Kovaçi, Elda Hoti, Kastriot Piroli, Lindita Metaliaj, Maksim Kola, Margilen Doci, Marjana Bunga, Salvador Kaçaj, Ylvina Ndoj dhe Zyrafete Kulli.

Sakaq, në qarkun e Elbasanit do të jenë 24 pjesëtarë të grupit të punës së PD, të cilët do të drejtohen nga Tomor Alizoti.

Ata do të jenë Alesia Balliu, Arben Elezi, Arbjola Halimi, Ardian Turku, Ardit Shehu, Aurel Bylykbashi, Bedri Qypi, Bjanka Çopja, Blerim Tafani, Daniela Shyti, Dashnor Sula, Doris Madhi, Gani Cani, Hasim Cekrezi, Lefter Gështenja, Megi Balliu, Mirela Kina, Qani Xhafa, Qani Sherja, Sabri Sallaku, Servet Duzha, Shefki Çota, Silvi Bardhi dhe Zheni Gjergji.