Po zhvillohet diten e sotme mbledhja e pare e Keshillit te Qarkut Shkoder. Keshilli perbehet nga 22 këshilltarë, perkatesisht ka 12 Partia Socialiste, 4 Partia Socialdemokrate, 2 Partia Agrare Ambientaliste, 2 Bashke Fitorojme, 1 Partia Aleanca Kombëtare dhe PDIU 1 këshilltarë.

Mbledhja do zhvillohet ne sallën e mbledhjeve te kēshillit te qarkut, me rend dite si me poshte:

1. Zgjedhja e komisionit te mandateve;

2. Vertëtimi dhe miratimi i mandateve;

3. Zgjedhja e Kryetarit te këshillit;

4. Zgjedhja e Zv. Kryetarit te kēshillit;

5. Zgjedhja e kryesise se kēshillit te qarkut.