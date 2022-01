Një person ka humbur jetën dhe nëntë të tjerë janë plagosur, pas një shpërthimi të ndodhur në një ndërtesë në New York.

Pesë prej personave që kanë mbetur të plagosur janë oficerë policie. Departamenti i Zjarrfikësve bëri me dije se ngjarja ndodhi në Bronx.

Sipas raportimeve zjarrin e shkaktoi një shpërthim gazi në ndërtesë që solli edhe shembje të godinës.

New York City firefighters battled a two-alarm fire at a residence in the Bronx on Tuesday following reports of an explosion at the location. Firefighters said seven people, including three NYPD officers, were injured in the incident. pic.twitter.com/GZwkq80dug

— CBS News (@CBSNews) January 18, 2022