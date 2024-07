Sylvinjo do vijë të jetë trajneri i kuq e zinjve teksa zyrtarizohet kontrata e re me FSHF. Trajneri i kombëtares dhe dy zëvendës-trajnerët, Pablo Javier Zabaleta Girod dhe Dorival Guidoni Junior kanë rinovuar me Shqipërinë dhe kontrata do të zgjasë deri në dhjetorin e vitit 2025.

Pas suksesit të arritur me kualifikimin në Kampionatin Europian “Gjermani 2024”, tani synimi kryesor do të jetë një kualifikim historik në finalet e Kupës së Botës 2026.

Menjëherë thotë FSHF do të nisë puna për ndeshjet e UEFA Nations League dhe kualifikueset e Kupës së Botës.