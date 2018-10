Ka zgjatur vetëm pak minuta qëndrimi i ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri sot në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Ashtu siç ishte përcaktuar më herët, Tahiri u paraqit tek Krimet e Rënda bashkë me avokati i tij Maks Haxhia, në orën 13:00, ndërsa doli prej aty vetëm pa çaste më vonë.

Tahiri është tregua shumë miqësor me gazetarët, ndërsa nga jashtë ambienteve të Krimeve të Rënda ai tha se kishte paraqitur diçka deçizive për procesin, duke nënkuptuar kështu ‘provat e reja’.

“Paraqita diçka me rendësi deçizive për procesin, por do kërkoj mirëkuptimin tuaj. Do flas pas 2-3 ditësh më konkretisht, ndaj më vjen keq që keni ardhur”, tha Tahiri.

Vetë ish-ministri konfirmoi për gazetaren e News24 dhe BalkanWeb, Klodiana Lala, se do të paraqesë prova të reja.

Të premten Saimir Tahiri paralajmëroi një konferencë për shtyp, por të cilën e anulloi. Kujtojme se Krimet e Rënda kanë shtyrë hetimet për Tahirin deri në muajin janar, ndërsa më pas do të vendoset edhe ‘fati’ i tij, lidhur me akuzat për përfshirje në tafikun e drogës me bandën ‘Habilaj’.