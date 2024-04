Presidenti i SHBA Joe Biden ka nënshkruar paketën e ndihmës prej 95 miliardë dollarësh, pasi Senati të martën votoi fuqishëm në një shumicë dypartiake për të miratuar shpërndarjen e fondeve për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin. Senati e miratoi projektligjin me 79 vota pro dhe 18 kundër, pas miratimit të ngjashëm në Dhomën e Përfaqësuesve fundjavën e kaluar. Presidenti, i cili e kishte shtyrë Kongresin për muaj të tërë për të dhënë masën e ndihmës së huaj, tha se do ta nënshkruante atë të mërkurën dhe do të fillonte menjëherë procesin e dërgimit të armëve të nevojshme në Ukrainë që në fillim të kësaj jave.

“Kongresi ka miratuar legjislacionin tim për të forcuar sigurinë tonë kombëtare dhe për t’i dërguar një mesazh botës për fuqinë e lidershipit amerikan: ne qëndrojmë me vendosmëri për demokracinë dhe lirinë, dhe kundër tiranisë dhe shtypjes,” tha ai.

Legjislacioni përfshin 60.8 miliardë dollarë për Ukrainën, ndërsa ajo kërkon të zmbrapsë Rusinë nga territori i saj; 26.3 miliardë dollarë për Izraelin dhe ndihma humanitare për civilët në zonat e konfliktit, duke përfshirë Gazën; dhe 8.1 miliardë dollarë për rajonin Indo-Paqësor për të forcuar mbrojtjen e tij kundër Kinës.