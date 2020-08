Policia e Rendit shpeton 4 pushues ne Velipoje te cilet po mbyteshin. Ata jane futur per tu lare por per shkak te dallgeve kane rrezikuar jeten.

Pushuesit kane kerkuar ndihmen e qytetareve te tjere dhe keta te fundit kane njoftuar policine. Uniformat blu kane bere te mundur nxjerrjen ne breg te shtetasve:

Bajram Abazi43

Avni Jakupi 41

Gezim Krasniqi 33

Lindita Tolaj 39 vjec.

Per dy prej tyre ka nderhyre sherbimi mjekesor per shkak te gjendjes se rende por fatmiresisht tashme jane jashte rrezikut per jeten. Ne kete sezon veror, problem per Velipojen eshte mungesa e rojeve bregdetare.